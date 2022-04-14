Tokenomika pro LOGOSAI (LOGOS)
Informace o LOGOSAI (LOGOS)
Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with “The Omni-Voice”, structured video content presented by Omni through his ever learning experiences.
LOGOSAI (LOGOS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LOGOSAI (LOGOS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika LOGOSAI (LOGOS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro LOGOSAI (LOGOS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LOGOS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LOGOS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.