Tokenomika pro Liquidus (LIQ)

Tokenomika pro Liquidus (LIQ)

Zjistěte klíčové informace o Liquidus (LIQ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Liquidus (LIQ)

Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus.

Oficiální webové stránky:
https://liquidus.finance
Bílá kniha:
https://liquidus.finance/LitePaper.pdf

Liquidus (LIQ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Liquidus (LIQ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 238.71K
$ 238.71K$ 238.71K
Celkový objem:
$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M
Objem v oběhu:
$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 429.41K
$ 429.41K$ 429.41K
Historické maximum:
$ 0.684921
$ 0.684921$ 0.684921
Historické minimum:
$ 0.03926328
$ 0.03926328$ 0.03926328
Aktuální cena:
$ 0.066236
$ 0.066236$ 0.066236

Tokenomika Liquidus (LIQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Liquidus (LIQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LIQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LIQ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LIQ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLIQ!

Předpověď ceny LIQ

Chcete vědět, kam může LIQ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LIQ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.