Dnešní aktuální cena Liquid Staked SOL je 189.68 USD. Sledujte aktualizace cen LSSOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LSSOL.Dnešní aktuální cena Liquid Staked SOL je 189.68 USD. Sledujte aktualizace cen LSSOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LSSOL.

Více informací o LSSOL

Informace o ceně LSSOL

Co je to LSSOL

Oficiální webové stránky LSSOL

Tokenomika pro LSSOL

Předpověď cen LSSOL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Liquid Staked SOL

Liquid Staked SOL Cena (LSSOL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LSSOL na USD

$189.7
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Liquid Staked SOL (LSSOL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:17 (UTC+8)

Informace o ceně Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 188.08
Nejnižší za 24 h
$ 192.33
Nejvyšší za 24 h

$ 188.08
$ 192.33
$ 384.79
$ 176.2
+0.22%

+0.36%

-3.69%

-3.69%

Cena Liquid Staked SOL (LSSOL) v reálném čase je $189.68. Za posledních 24 hodin se LSSOL obchodoval v rozmezí od minima $ 188.08 do maxima $ 192.33, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LSSOL v historii je $ 384.79, zatímco nejnižší cena v historii je $ 176.2.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LSSOL se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +0.36% a za posledních 7 dní o -3.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Liquid Staked SOL (LSSOL)

$ 2.19M
--
$ 2.19M
11.53K
11,530.776550514
Aktuální tržní kapitalizace Liquid Staked SOL je $ 2.19M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LSSOL je 11.53K, přičemž celková zásoba je 11530.776550514. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.19M.

Historie cen v USD pro Liquid Staked SOL (LSSOL)

Během dnešního dne byla změna ceny Liquid Staked SOL na USD  $ +0.686244.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Liquid Staked SOL na USD  $ -30.1422953840.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Liquid Staked SOL na USD  $ -12.6705670960.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Liquid Staked SOL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.686244+0.36%
30 dní$ -30.1422953840-15.89%
60 dní$ -12.6705670960-6.67%
90 dní$ 0--

Co je Liquid Staked SOL (LSSOL)

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Liquid Staked SOL (LSSOL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Liquid Staked SOL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Liquid Staked SOL (LSSOL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Liquid Staked SOL (LSSOL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Liquid Staked SOL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Liquid Staked SOL!

LSSOL na místní měny

Tokenomika pro Liquid Staked SOL (LSSOL)

Pochopení tokenomiky Liquid Staked SOL (LSSOL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LSSOL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Liquid Staked SOL (LSSOL)

Jakou hodnotu má dnes Liquid Staked SOL (LSSOL)?
Aktuální cena LSSOL v USD je 189.68 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LSSOL v USD?
Aktuální cena LSSOL v USD je $ 189.68. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Liquid Staked SOL?
Tržní kapitalizace LSSOL je $ 2.19M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LSSOL v oběhu?
Objem LSSOL v oběhu je 11.53K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LSSOL?
LSSOL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 384.79 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LSSOL?
LSSOL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 176.2 USD.
Jaký je objem obchodování LSSOL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LSSOL je -- USD.
Dosáhne LSSOL letos vyšší ceny?
LSSOL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLSSOL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Liquid Staked SOL (LSSOL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

