Liquid Staked SOL Cena (LSSOL)
+0.22%
+0.36%
-3.69%
-3.69%
Cena Liquid Staked SOL (LSSOL) v reálném čase je $189.68. Za posledních 24 hodin se LSSOL obchodoval v rozmezí od minima $ 188.08 do maxima $ 192.33, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LSSOL v historii je $ 384.79, zatímco nejnižší cena v historii je $ 176.2.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LSSOL se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +0.36% a za posledních 7 dní o -3.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Liquid Staked SOL je $ 2.19M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LSSOL je 11.53K, přičemž celková zásoba je 11530.776550514. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.19M.
Během dnešního dne byla změna ceny Liquid Staked SOL na USD $ +0.686244.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Liquid Staked SOL na USD $ -30.1422953840.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Liquid Staked SOL na USD $ -12.6705670960.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Liquid Staked SOL na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.686244
|+0.36%
|30 dní
|$ -30.1422953840
|-15.89%
|60 dní
|$ -12.6705670960
|-6.67%
|90 dní
|$ 0
|--
LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
