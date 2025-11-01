BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Velvet je 0.23553 USD. Sledujte aktualizace cen VELVET v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VELVET.

Kurz Velvet(VELVET)

Aktuální cena 1 VELVET na USD

$0.23547
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Velvet (VELVET)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:56 (UTC+8)

Informace o ceně Velvet (VELVET) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.21855
Nejnižší za 24 h
$ 0.27162
Nejvyšší za 24 h

$ 0.21855
$ 0.27162
$ 0.31715699544548037
$ 0.032064654757022706
-2.33%

0.00%

+13.71%

+13.71%

Cena Velvet (VELVET) v reálném čase je $ 0.23553. Za posledních 24 hodin se VELVET obchodoval v rozmezí od minima $ 0.21855 do maxima $ 0.27162, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VELVET v historii je $ 0.31715699544548037, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.032064654757022706.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VELVET se za poslední hodinu změnila o -2.33%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o +13.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Velvet (VELVET)

No.802

$ 21.48M
$ 221.96K
$ 235.53M
91.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.12%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Velvet je $ 21.48M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 221.96K. Objem v oběhu VELVET je 91.22M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 235.53M.

Historie cen v USD pro Velvet (VELVET)

Sledujte změny cen Velvet pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ +0.0645+37.71%
60 dní$ +0.16743+245.85%
90 dní$ +0.1876+391.40%
Změna ceny Velvet dnes

Dnes zaznamenal VELVET změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Velvet za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0645 (+37.71%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Velvet za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u VELVET ke změně o $ +0.16743 (+245.85%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Velvet za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.1876 (+391.40%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Velvet (VELVET)?

Podívejte se na stránku Historie cen Velvet.

Co je Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Velvet investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu VELVETa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Velvet na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Velvet a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Velvet (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Velvet (VELVET) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Velvet (VELVET) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Velvet.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Velvet!

Tokenomika pro Velvet (VELVET)

Pochopení tokenomiky Velvet (VELVET) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VELVET hned teď!

Jak nakupovat Velvet (VELVET)

Snažíte se zjistit, jak koupit Velvet? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Velvet podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

VELVET na místní měny

1 Velvet(VELVET) na VND
6,197.97195
1 Velvet(VELVET) na AUD
A$0.3580056
1 Velvet(VELVET) na GBP
0.1790028
1 Velvet(VELVET) na EUR
0.2025558
1 Velvet(VELVET) na USD
$0.23553
1 Velvet(VELVET) na MYR
RM0.9868707
1 Velvet(VELVET) na TRY
9.8993259
1 Velvet(VELVET) na JPY
¥36.03609
1 Velvet(VELVET) na ARS
ARS$338.8899852
1 Velvet(VELVET) na RUB
18.9342567
1 Velvet(VELVET) na INR
20.9244852
1 Velvet(VELVET) na IDR
Rp3,925.4984298
1 Velvet(VELVET) na PHP
13.8232557
1 Velvet(VELVET) na EGP
￡E.11.0816865
1 Velvet(VELVET) na BRL
R$1.2647961
1 Velvet(VELVET) na CAD
C$0.329742
1 Velvet(VELVET) na BDT
28.8100296
1 Velvet(VELVET) na NGN
340.8519501
1 Velvet(VELVET) na COP
$905.8837095
1 Velvet(VELVET) na ZAR
R.4.0864455
1 Velvet(VELVET) na UAH
9.8804835
1 Velvet(VELVET) na TZS
T.Sh.580.1221665
1 Velvet(VELVET) na VES
Bs52.05213
1 Velvet(VELVET) na CLP
$221.86926
1 Velvet(VELVET) na PKR
Rs66.1580217
1 Velvet(VELVET) na KZT
124.8167682
1 Velvet(VELVET) na THB
฿7.5887766
1 Velvet(VELVET) na TWD
NT$7.2519687
1 Velvet(VELVET) na AED
د.إ0.8643951
1 Velvet(VELVET) na CHF
Fr0.188424
1 Velvet(VELVET) na HKD
HK$1.8300681
1 Velvet(VELVET) na AMD
֏90.137331
1 Velvet(VELVET) na MAD
.د.م2.1786525
1 Velvet(VELVET) na MXN
$4.3714368
1 Velvet(VELVET) na SAR
ريال0.8832375
1 Velvet(VELVET) na ETB
Br36.3234366
1 Velvet(VELVET) na KES
KSh30.4281207
1 Velvet(VELVET) na JOD
د.أ0.16699077
1 Velvet(VELVET) na PLN
0.8667504
1 Velvet(VELVET) na RON
лв1.0386873
1 Velvet(VELVET) na SEK
kr2.2328244
1 Velvet(VELVET) na BGN
лв0.3980457
1 Velvet(VELVET) na HUF
Ft79.2487791
1 Velvet(VELVET) na CZK
4.9673277
1 Velvet(VELVET) na KWD
د.ك0.07207218
1 Velvet(VELVET) na ILS
0.7654725
1 Velvet(VELVET) na BOB
Bs1.6275123
1 Velvet(VELVET) na AZN
0.400401
1 Velvet(VELVET) na TJS
SM2.1692313
1 Velvet(VELVET) na GEL
0.6382863
1 Velvet(VELVET) na AOA
Kz215.8844427
1 Velvet(VELVET) na BHD
.د.ب0.08855928
1 Velvet(VELVET) na BMD
$0.23553
1 Velvet(VELVET) na DKK
kr1.5238791
1 Velvet(VELVET) na HNL
L6.1991496
1 Velvet(VELVET) na MUR
10.7731422
1 Velvet(VELVET) na NAD
$4.0699584
1 Velvet(VELVET) na NOK
kr2.3835636
1 Velvet(VELVET) na NZD
$0.4098222
1 Velvet(VELVET) na PAB
B/.0.23553
1 Velvet(VELVET) na PGK
K0.9915813
1 Velvet(VELVET) na QAR
ر.ق0.8573292
1 Velvet(VELVET) na RSD
дин.23.9251374
1 Velvet(VELVET) na UZS
soʻm2,837.7101907
1 Velvet(VELVET) na ALL
L19.7397693
1 Velvet(VELVET) na ANG
ƒ0.4215987
1 Velvet(VELVET) na AWG
ƒ0.4215987
1 Velvet(VELVET) na BBD
$0.47106
1 Velvet(VELVET) na BAM
KM0.3956904
1 Velvet(VELVET) na BIF
Fr696.69774
1 Velvet(VELVET) na BND
$0.306189
1 Velvet(VELVET) na BSD
$0.23553
1 Velvet(VELVET) na JMD
$37.8402498
1 Velvet(VELVET) na KHR
945.9026118
1 Velvet(VELVET) na KMF
Fr100.33578
1 Velvet(VELVET) na LAK
5,120.2172889
1 Velvet(VELVET) na LKR
රු71.7848334
1 Velvet(VELVET) na MDL
L3.980457
1 Velvet(VELVET) na MGA
Ar1,060.944885
1 Velvet(VELVET) na MOP
P1.8865953
1 Velvet(VELVET) na MVR
3.603609
1 Velvet(VELVET) na MWK
MK408.9059883
1 Velvet(VELVET) na MZN
MT15.050367
1 Velvet(VELVET) na NPR
रु33.4405494
1 Velvet(VELVET) na PYG
1,670.37876
1 Velvet(VELVET) na RWF
Fr342.22509
1 Velvet(VELVET) na SBD
$1.9384119
1 Velvet(VELVET) na SCR
3.2173398
1 Velvet(VELVET) na SRD
$9.067905
1 Velvet(VELVET) na SVC
$2.0608875
1 Velvet(VELVET) na SZL
L4.0864455
1 Velvet(VELVET) na TMT
m0.824355
1 Velvet(VELVET) na TND
د.ت0.69175161
1 Velvet(VELVET) na TTD
$1.5945381
1 Velvet(VELVET) na UGX
Sh820.58652
1 Velvet(VELVET) na XAF
Fr133.07445
1 Velvet(VELVET) na XCD
$0.635931
1 Velvet(VELVET) na XOF
Fr133.07445
1 Velvet(VELVET) na XPF
Fr24.02406
1 Velvet(VELVET) na BWP
P3.1655232
1 Velvet(VELVET) na BZD
$0.4734153
1 Velvet(VELVET) na CVE
$22.4907597
1 Velvet(VELVET) na DJF
Fr41.68881
1 Velvet(VELVET) na DOP
$15.0951177
1 Velvet(VELVET) na DZD
د.ج30.6141894
1 Velvet(VELVET) na FJD
$0.5322978
1 Velvet(VELVET) na GNF
Fr2,047.93335
1 Velvet(VELVET) na GTQ
Q1.8065151
1 Velvet(VELVET) na GYD
$49.3246926
1 Velvet(VELVET) na ISK
kr29.44125

Zdroj Velvet

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Velvet, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Velvet
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Velvet

Jakou hodnotu má dnes Velvet (VELVET)?
Aktuální cena VELVET v USD je 0.23553 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VELVET v USD?
Aktuální cena VELVET v USD je $ 0.23553. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Velvet?
Tržní kapitalizace VELVET je $ 21.48M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VELVET v oběhu?
Objem VELVET v oběhu je 91.22M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VELVET?
VELVET dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.31715699544548037 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VELVET?
VELVET dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.032064654757022706 USD.
Jaký je objem obchodování VELVET?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VELVET je $ 221.96K USD.
Dosáhne VELVET letos vyšší ceny?
VELVET může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVELVET, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:14:56 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod VELVET na USD

Částka

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.23553 USD

Obchodujte VELVET

VELVET/USDC
$0.23501
-0.60%
VELVET/USDT
$0.23547
+0.49%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

