Dnešní aktuální cena Plasma je 0.2974 USD. Sledujte aktualizace cen XPL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XPL.

Více informací o XPL

Informace o ceně XPL

Co je to XPL

Bílá kniha pro XPL

Oficiální webové stránky XPL

Tokenomika pro XPL

Předpověď cen XPL

Historie XPL

Průvodce nákupem (XPL)

Převodník XPL na fiat měnu

XPL Spot

XPL USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Plasma

Kurz Plasma(XPL)

Aktuální cena 1 XPL na USD

$0.2972
$0.2972$0.2972
+0.30%1D
USD
Graf aktuální ceny Plasma (XPL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:27 (UTC+8)

Informace o ceně Plasma (XPL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.2843
$ 0.2843$ 0.2843
Nejnižší za 24 h
$ 0.3059
$ 0.3059$ 0.3059
Nejvyšší za 24 h

$ 0.2843
$ 0.2843$ 0.2843

$ 0.3059
$ 0.3059$ 0.3059

--
----

--
----

+0.30%

+0.30%

-22.35%

-22.35%

Cena Plasma (XPL) v reálném čase je $ 0.2974. Za posledních 24 hodin se XPL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.2843 do maxima $ 0.3059, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XPL v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XPL se za poslední hodinu změnila o +0.30%, za 24 hodin o +0.30% a za posledních 7 dní o -22.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Plasma (XPL)

--
----

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 2.97B
$ 2.97B$ 2.97B

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

Aktuální tržní kapitalizace Plasma je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 2.24M. Objem v oběhu XPL je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.97B.

Historie cen v USD pro Plasma (XPL)

Sledujte změny cen Plasma pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000889+0.30%
30 dní$ -0.6576-68.86%
60 dní$ +0.0974+48.70%
90 dní$ +0.0974+48.70%
Změna ceny Plasma dnes

Dnes zaznamenal XPL změnu o $ +0.000889 (+0.30%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Plasma za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.6576 (-68.86%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Plasma za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XPL ke změně o $ +0.0974 (+48.70%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Plasma za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0974 (+48.70%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Plasma (XPL)?

Podívejte se na stránku Historie cen Plasma.

Co je Plasma (XPL)

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

Plasma je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Plasma investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XPLa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Plasma na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Plasma a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Plasma (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Plasma (XPL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Plasma (XPL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Plasma.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Plasma!

Tokenomika pro Plasma (XPL)

Pochopení tokenomiky Plasma (XPL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XPL hned teď!

Jak nakupovat Plasma (XPL)

Snažíte se zjistit, jak koupit Plasma? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Plasma podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XPL na místní měny

1 Plasma(XPL) na VND
7,826.081
1 Plasma(XPL) na AUD
A$0.452048
1 Plasma(XPL) na GBP
0.226024
1 Plasma(XPL) na EUR
0.255764
1 Plasma(XPL) na USD
$0.2974
1 Plasma(XPL) na MYR
RM1.246106
1 Plasma(XPL) na TRY
12.499722
1 Plasma(XPL) na JPY
¥45.5022
1 Plasma(XPL) na ARS
ARS$427.911016
1 Plasma(XPL) na RUB
23.907986
1 Plasma(XPL) na INR
26.421016
1 Plasma(XPL) na IDR
Rp4,956.664684
1 Plasma(XPL) na PHP
17.454406
1 Plasma(XPL) na EGP
￡E.13.99267
1 Plasma(XPL) na BRL
R$1.597038
1 Plasma(XPL) na CAD
C$0.41636
1 Plasma(XPL) na BDT
36.377968
1 Plasma(XPL) na NGN
430.388358
1 Plasma(XPL) na COP
$1,143.84501
1 Plasma(XPL) na ZAR
R.5.15989
1 Plasma(XPL) na UAH
12.47593
1 Plasma(XPL) na TZS
T.Sh.732.51107
1 Plasma(XPL) na VES
Bs65.7254
1 Plasma(XPL) na CLP
$280.1508
1 Plasma(XPL) na PKR
Rs83.536686
1 Plasma(XPL) na KZT
157.604156
1 Plasma(XPL) na THB
฿9.582228
1 Plasma(XPL) na TWD
NT$9.156946
1 Plasma(XPL) na AED
د.إ1.091458
1 Plasma(XPL) na CHF
Fr0.23792
1 Plasma(XPL) na HKD
HK$2.310798
1 Plasma(XPL) na AMD
֏113.81498
1 Plasma(XPL) na MAD
.د.م2.75095
1 Plasma(XPL) na MXN
$5.519744
1 Plasma(XPL) na SAR
ريال1.11525
1 Plasma(XPL) na ETB
Br45.865028
1 Plasma(XPL) na KES
KSh38.421106
1 Plasma(XPL) na JOD
د.أ0.2108566
1 Plasma(XPL) na PLN
1.094432
1 Plasma(XPL) na RON
лв1.311534
1 Plasma(XPL) na SEK
kr2.819352
1 Plasma(XPL) na BGN
лв0.502606
1 Plasma(XPL) na HUF
Ft100.066178
1 Plasma(XPL) na CZK
6.272166
1 Plasma(XPL) na KWD
د.ك0.0910044
1 Plasma(XPL) na ILS
0.96655
1 Plasma(XPL) na BOB
Bs2.055034
1 Plasma(XPL) na AZN
0.50558
1 Plasma(XPL) na TJS
SM2.739054
1 Plasma(XPL) na GEL
0.805954
1 Plasma(XPL) na AOA
Kz272.593866
1 Plasma(XPL) na BHD
.د.ب0.1118224
1 Plasma(XPL) na BMD
$0.2974
1 Plasma(XPL) na DKK
kr1.924178
1 Plasma(XPL) na HNL
L7.827568
1 Plasma(XPL) na MUR
13.603076
1 Plasma(XPL) na NAD
$5.139072
1 Plasma(XPL) na NOK
kr3.009688
1 Plasma(XPL) na NZD
$0.517476
1 Plasma(XPL) na PAB
B/.0.2974
1 Plasma(XPL) na PGK
K1.252054
1 Plasma(XPL) na QAR
ر.ق1.082536
1 Plasma(XPL) na RSD
дин.30.209892
1 Plasma(XPL) na UZS
soʻm3,583.131706
1 Plasma(XPL) na ALL
L24.925094
1 Plasma(XPL) na ANG
ƒ0.532346
1 Plasma(XPL) na AWG
ƒ0.532346
1 Plasma(XPL) na BBD
$0.5948
1 Plasma(XPL) na BAM
KM0.499632
1 Plasma(XPL) na BIF
Fr879.7092
1 Plasma(XPL) na BND
$0.38662
1 Plasma(XPL) na BSD
$0.2974
1 Plasma(XPL) na JMD
$47.780284
1 Plasma(XPL) na KHR
1,194.376244
1 Plasma(XPL) na KMF
Fr126.6924
1 Plasma(XPL) na LAK
6,465.217262
1 Plasma(XPL) na LKR
රු90.641572
1 Plasma(XPL) na MDL
L5.02606
1 Plasma(XPL) na MGA
Ar1,339.6383
1 Plasma(XPL) na MOP
P2.382174
1 Plasma(XPL) na MVR
4.55022
1 Plasma(XPL) na MWK
MK516.319114
1 Plasma(XPL) na MZN
MT19.00386
1 Plasma(XPL) na NPR
रु42.224852
1 Plasma(XPL) na PYG
2,109.1608
1 Plasma(XPL) na RWF
Fr432.1222
1 Plasma(XPL) na SBD
$2.447602
1 Plasma(XPL) na SCR
4.062484
1 Plasma(XPL) na SRD
$11.4499
1 Plasma(XPL) na SVC
$2.60225
1 Plasma(XPL) na SZL
L5.15989
1 Plasma(XPL) na TMT
m1.0409
1 Plasma(XPL) na TND
د.ت0.8734638
1 Plasma(XPL) na TTD
$2.013398
1 Plasma(XPL) na UGX
Sh1,036.1416
1 Plasma(XPL) na XAF
Fr168.031
1 Plasma(XPL) na XCD
$0.80298
1 Plasma(XPL) na XOF
Fr168.031
1 Plasma(XPL) na XPF
Fr30.3348
1 Plasma(XPL) na BWP
P3.997056
1 Plasma(XPL) na BZD
$0.597774
1 Plasma(XPL) na CVE
$28.398726
1 Plasma(XPL) na DJF
Fr52.6398
1 Plasma(XPL) na DOP
$19.060366
1 Plasma(XPL) na DZD
د.ج38.656052
1 Plasma(XPL) na FJD
$0.672124
1 Plasma(XPL) na GNF
Fr2,585.893
1 Plasma(XPL) na GTQ
Q2.281058
1 Plasma(XPL) na GYD
$62.281508
1 Plasma(XPL) na ISK
kr37.175

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Plasma, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Plasma
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Plasma

Jakou hodnotu má dnes Plasma (XPL)?
Aktuální cena XPL v USD je 0.2974 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XPL v USD?
Aktuální cena XPL v USD je $ 0.2974. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Plasma?
Tržní kapitalizace XPL je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XPL v oběhu?
Objem XPL v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XPL?
XPL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XPL?
XPL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování XPL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XPL je $ 2.24M USD.
Dosáhne XPL letos vyšší ceny?
XPL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXPL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Plasma (XPL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Kalkulačka pro převod XPL na USD

Částka

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0.2974 USD

Obchodujte XPL

XPL/USDC
$0.297
$0.297$0.297
+0.33%
XPL/USDT
$0.2972
$0.2972$0.2972
+0.23%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

