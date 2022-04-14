Tokenomika pro Liquid RON (LRON)

Tokenomika pro Liquid RON (LRON)

Zjistěte klíčové informace o Liquid RON (LRON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Liquid RON (LRON)

Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network.

The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem.

Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.

Oficiální webové stránky:
https://www.liquidron.com/

Liquid RON (LRON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Liquid RON (LRON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M
Celkový objem:
$ 7.30M
$ 7.30M$ 7.30M
Objem v oběhu:
$ 7.30M
$ 7.30M$ 7.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M
Historické maximum:
$ 0.782788
$ 0.782788$ 0.782788
Historické minimum:
$ 0.408063
$ 0.408063$ 0.408063
Aktuální cena:
$ 0.619934
$ 0.619934$ 0.619934

Tokenomika Liquid RON (LRON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Liquid RON (LRON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LRON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LRON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LRON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLRON!

Předpověď ceny LRON

Chcete vědět, kam může LRON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LRON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.