Tokenomika pro lifedog (LFDOG)
Informace o lifedog (LFDOG)
LIFEDOG – The King of All Dog Coins
LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory.
Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both.
A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon.
KEY FEATURES
Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT
Fairlaunch
No MM,
No VCs
Huge celebrity support
lifedog (LFDOG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro lifedog (LFDOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika lifedog (LFDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro lifedog (LFDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LFDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LFDOG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LFDOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLFDOG!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.