Tokenomika pro lifedog (LFDOG)

Tokenomika pro lifedog (LFDOG)

Zjistěte klíčové informace o lifedog (LFDOG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o lifedog (LFDOG)

LIFEDOG – The King of All Dog Coins

LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory.

Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both.

A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon.

KEY FEATURES

Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT

Fairlaunch

No MM,

No VCs

Huge celebrity support

Oficiální webové stránky:
https://www.lifedog.xyz/

lifedog (LFDOG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro lifedog (LFDOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 29.82K
$ 29.82K$ 29.82K
Celkový objem:
$ 952.00M
$ 952.00M$ 952.00M
Objem v oběhu:
$ 952.00M
$ 952.00M$ 952.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 29.82K
$ 29.82K$ 29.82K
Historické maximum:
$ 0.04671619
$ 0.04671619$ 0.04671619
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika lifedog (LFDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro lifedog (LFDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LFDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LFDOG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LFDOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLFDOG!

Předpověď ceny LFDOG

Chcete vědět, kam může LFDOG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LFDOG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.