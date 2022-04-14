Tokenomika pro lenda on chain (LENDA)
Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.
Tokenomika lenda on chain (LENDA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro lenda on chain (LENDA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LENDA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LENDA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.