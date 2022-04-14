Tokenomika pro LegendX (LGNDX)

Tokenomika pro LegendX (LGNDX)

Zjistěte klíčové informace o LegendX (LGNDX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o LegendX (LGNDX)

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield".

The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable.

$LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions.

$LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.

Oficiální webové stránky:
https://www.titanlegends.win/
Bílá kniha:
https://docs.titanlegends.win

LegendX (LGNDX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LegendX (LGNDX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 94.21K
Celkový objem:
$ 2.59B
Objem v oběhu:
$ 2.59B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 94.21K
Historické maximum:
$ 0.00102835
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika LegendX (LGNDX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LegendX (LGNDX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LGNDX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LGNDX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LGNDX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLGNDX!

Předpověď ceny LGNDX

Chcete vědět, kam může LGNDX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LGNDX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

