Tokenomika pro LegendX (LGNDX)
Informace o LegendX (LGNDX)
$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield".
The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable.
$LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions.
$LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.
LegendX (LGNDX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LegendX (LGNDX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika LegendX (LGNDX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro LegendX (LGNDX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LGNDX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LGNDX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.