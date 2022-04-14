Tokenomika pro Kris (KRIS)
Informace o Kris (KRIS)
Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards.
Key Features:
Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit.
Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects.
Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications.
Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders.
ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access.
Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.
Kris (KRIS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kris (KRIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Kris (KRIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Kris (KRIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KRIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KRIS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KRIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKRIS!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.