Tokenomika pro Kris (KRIS)

Tokenomika pro Kris (KRIS)

Zjistěte klíčové informace o Kris (KRIS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Kris (KRIS)

Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards.

Key Features:

Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit.

Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects.

Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications.

Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders.

ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access.

Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.

Oficiální webové stránky:
https://kristoken.xyz
Bílá kniha:
https://kristoken.xyz/roadmap

Kris (KRIS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kris (KRIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 262.63K
$ 262.63K$ 262.63K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 262.63K
$ 262.63K$ 262.63K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00026263
$ 0.00026263$ 0.00026263

Tokenomika Kris (KRIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kris (KRIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KRIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KRIS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KRIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKRIS!

Předpověď ceny KRIS

Chcete vědět, kam může KRIS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KRIS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.