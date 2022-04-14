Tokenomika pro Koro Go (KORO)

Zjistěte klíčové informace o Koro Go (KORO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

Oficiální webové stránky:
https://korogo.live/

Koro Go (KORO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Koro Go (KORO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.40K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.40K
Historické maximum:
$ 0.00323435
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Koro Go (KORO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Koro Go (KORO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KORO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KORO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KORO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKORO!

Předpověď ceny KORO

Chcete vědět, kam může KORO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KORO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.