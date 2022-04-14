Tokenomika pro KOLT ($KOLT)
Informace o KOLT ($KOLT)
What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler.
What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame
History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future.
What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community.
What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems
KOLT ($KOLT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KOLT ($KOLT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika KOLT ($KOLT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro KOLT ($KOLT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $KOLT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $KOLT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $KOLT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$KOLT!
Předpověď ceny $KOLT
Chcete vědět, kam může $KOLT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $KOLT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
