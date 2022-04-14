Tokenomika pro Kleros (PNK)

Zjistěte klíčové informace o Kleros (PNK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kleros (PNK)

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything.

Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

Oficiální webové stránky:
https://kleros.io
Bílá kniha:
https://kleros.io/assets/whitepaper.pdf

Kleros (PNK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kleros (PNK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.06M
Celkový objem:
$ 805.29M
Objem v oběhu:
$ 724.19M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.97M
Historické maximum:
$ 0.380218
Historické minimum:
$ 0.00195902
Aktuální cena:
$ 0.03591988
Tokenomika Kleros (PNK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kleros (PNK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PNK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PNK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PNK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPNK!

Předpověď ceny PNK

Chcete vědět, kam může PNK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PNK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

