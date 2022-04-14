Tokenomika pro KITNET TOKEN (KITNET)
Informace o KITNET TOKEN (KITNET)
Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro.
Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization.
In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.
KITNET TOKEN (KITNET): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KITNET TOKEN (KITNET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika KITNET TOKEN (KITNET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro KITNET TOKEN (KITNET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KITNET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KITNET, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KITNET rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKITNET!
Předpověď ceny KITNET
Chcete vědět, kam může KITNET zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KITNET kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.