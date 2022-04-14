Tokenomika pro KIRI (KIRI)

Tokenomika pro KIRI (KIRI)

Zjistěte klíčové informace o KIRI (KIRI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KIRI (KIRI)

Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies.

Oficiální webové stránky:
https://kiri-sol.vip/

KIRI (KIRI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KIRI (KIRI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 63.37K
Celkový objem:
$ 999.52M
Objem v oběhu:
$ 999.52M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 63.37K
Historické maximum:
$ 0.00112305
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika KIRI (KIRI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KIRI (KIRI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KIRI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KIRI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KIRI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKIRI!

Předpověď ceny KIRI

Chcete vědět, kam může KIRI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KIRI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.