Tokenomika pro Kimchi (KIMCHI)
Informace o Kimchi (KIMCHI)
Kimchi was born from the Pickle & Fluffy Pickle merger to create one spicy Pickle! Meme coins have captured the imagination of the crypto community with their viral appeal and grassroots movements. However, they often lack fundamental utility and sustainability. Shiba AI seeks to transcend these limitations by integrating artificial intelligence into its ecosystem, unlocking new possibilities for meme coins.
Kimchi (KIMCHI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kimchi (KIMCHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Kimchi (KIMCHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Kimchi (KIMCHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KIMCHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KIMCHI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KIMCHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKIMCHI!
Předpověď ceny KIMCHI
Chcete vědět, kam může KIMCHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KIMCHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
