Více
Dnešní aktuální cena KIGU je 0.01119893 USD. Sledujte aktualizace cen KIGU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KIGU.

Více informací o KIGU

Informace o ceně KIGU

Co je to KIGU

Bílá kniha pro KIGU

Oficiální webové stránky KIGU

Tokenomika pro KIGU

Předpověď cen KIGU

KIGU Cena (KIGU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KIGU na USD

$0.01119893
-7.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny KIGU (KIGU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:55 (UTC+8)

Informace o ceně KIGU (KIGU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01110583
Nejnižší za 24 h
$ 0.01214936
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01110583
$ 0.01214936
$ 0.155138
$ 0.01110583
-0.48%

-7.20%

-29.41%

-29.41%

Cena KIGU (KIGU) v reálném čase je $0.01119893. Za posledních 24 hodin se KIGU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01110583 do maxima $ 0.01214936, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KIGU v historii je $ 0.155138, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01110583.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KIGU se za poslední hodinu změnila o -0.48%, za 24 hodin o -7.20% a za posledních 7 dní o -29.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KIGU (KIGU)

$ 548.75K
--
$ 548.75K
49.00M
49,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace KIGU je $ 548.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KIGU je 49.00M, přičemž celková zásoba je 49000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 548.75K.

Historie cen v USD pro KIGU (KIGU)

Během dnešního dne byla změna ceny KIGU na USD  $ -0.00086936373150813.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KIGU na USD  $ -0.0089919389.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KIGU na USD  $ -0.0092731485.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KIGU na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00086936373150813-7.20%
30 dní$ -0.0089919389-80.29%
60 dní$ -0.0092731485-82.80%
90 dní$ 0--

Co je KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny KIGU (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KIGU (KIGU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KIGU (KIGU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KIGU.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KIGU!

KIGU na místní měny

Tokenomika pro KIGU (KIGU)

Pochopení tokenomiky KIGU (KIGU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KIGU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KIGU (KIGU)

Jakou hodnotu má dnes KIGU (KIGU)?
Aktuální cena KIGU v USD je 0.01119893 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KIGU v USD?
Aktuální cena KIGU v USD je $ 0.01119893. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KIGU?
Tržní kapitalizace KIGU je $ 548.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KIGU v oběhu?
Objem KIGU v oběhu je 49.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KIGU?
KIGU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.155138 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KIGU?
KIGU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01110583 USD.
Jaký je objem obchodování KIGU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KIGU je -- USD.
Dosáhne KIGU letos vyšší ceny?
KIGU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKIGU, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se KIGU (KIGU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

