Tokenomika pro KeyFi (KEYFI)

Zjistěte klíčové informace o KeyFi (KEYFI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o KeyFi (KEYFI)

KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard.

We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data.

Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application.

Oficiální webové stránky:
https://keyfi.com

KeyFi (KEYFI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KeyFi (KEYFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 57.65K
$ 57.65K$ 57.65K
Celkový objem:
$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M
Objem v oběhu:
$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 160.32K
$ 160.32K$ 160.32K
Historické maximum:
$ 2.57
$ 2.57$ 2.57
Historické minimum:
$ 0.00544649
$ 0.00544649$ 0.00544649
Aktuální cena:
$ 0.01782456
$ 0.01782456$ 0.01782456

Tokenomika KeyFi (KEYFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KeyFi (KEYFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KEYFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KEYFI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KEYFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKEYFI!

Předpověď ceny KEYFI

Chcete vědět, kam může KEYFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KEYFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.