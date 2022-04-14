Tokenomika pro Kenji (KENJI)

Zjistěte klíčové informace o Kenji (KENJI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Kenji (KENJI)

Kenji Token is an SPL-2022 token on the Solana blockchain that blends anime-inspired creativity with real-world utility. Designed to foster a transparent, community-driven ecosystem, Kenji Token features a live Web3 play-to-earn game and plans to integrate staking and NFTs for additional rewards. The project supports sustainable growth while contributing to animal and humanitarian charities, creating both functional and meaningful value for its holders.

Oficiální webové stránky:
https://www.kenjimeme.com
Bílá kniha:
https://github.com/KenjiMeme/whitepaper/blob/main/KENJIwhitepapersept10.pdf

Kenji (KENJI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kenji (KENJI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.89K
Celkový objem:
$ 9.99B
Objem v oběhu:
$ 9.99B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.89K
Historické maximum:
$ 0.00006022
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Kenji (KENJI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kenji (KENJI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KENJI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KENJI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KENJI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKENJI!

Předpověď ceny KENJI

Chcete vědět, kam může KENJI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KENJI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.