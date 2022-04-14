Tokenomika pro Keanu (KNU)

Tokenomika pro Keanu (KNU)

Zjistěte klíčové informace o Keanu (KNU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Keanu (KNU)

Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market.

Oficiální webové stránky:
https://keanu.xyz/

Keanu (KNU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Keanu (KNU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.18K
$ 17.18K
Celkový objem:
$ 992.58M
$ 992.58M
Objem v oběhu:
$ 992.58M
$ 992.58M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.18K
$ 17.18K
Historické maximum:
$ 0.00552793
$ 0.00552793
Historické minimum:
$ 0.00001022
$ 0.00001022
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Keanu (KNU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Keanu (KNU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KNU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KNU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KNU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKNU!

Předpověď ceny KNU

Chcete vědět, kam může KNU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KNU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.