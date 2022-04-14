Tokenomika pro Kakaxa (KAKAXA)
Informace o Kakaxa (KAKAXA)
$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩
While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin.
So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale.
📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON.
Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool.
How much are you willing to believe in shit?
Up to 100k TON: 100% TGE.
100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks.
‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back.
Tokenomics:
Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10%
You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏
Kakaxa (KAKAXA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kakaxa (KAKAXA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Kakaxa (KAKAXA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Kakaxa (KAKAXA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KAKAXA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KAKAXA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KAKAXA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAKAXA!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.