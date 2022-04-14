Tokenomika pro KAKA (KAKA)

Zjistěte klíčové informace o KAKA (KAKA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o KAKA (KAKA)

What is Kaka? • A community-driven meme token built on Solana, born from chaos, raised by internet lore. • Not a utility token. Not a security. Just pure, unfiltered vibes and violence (the legal kind). • Your ticket to the most ungovernable forest in crypto.

🔥 Why Kaka?

Because sometimes you don’t need a roadmap — you need a raccoon with a flare gun, a dream, and zero impulse control. Kaka is for the misfits, the banned park-goers, and everyone who’s ever screamed at a leaf.

🛠️ Built on Solana

Fast, cheap, and ideal for launching deranged experiments with actual scalability. Kaka moves at the speed of forest drama.

Oficiální webové stránky:
https://www.kakasol.com/

KAKA (KAKA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KAKA (KAKA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.19M
$ 1.19M
Celkový objem:
$ 998.81M
$ 998.81M
Objem v oběhu:
$ 998.81M
$ 998.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.19M
$ 1.19M
Historické maximum:
$ 0.01920151
$ 0.01920151
Historické minimum:
$ 0.00043369
$ 0.00043369
Aktuální cena:
$ 0.00118259
$ 0.00118259

Tokenomika KAKA (KAKA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KAKA (KAKA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KAKA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KAKA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KAKA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAKA!

Předpověď ceny KAKA

Chcete vědět, kam může KAKA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KAKA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

