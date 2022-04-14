Tokenomika pro Kabila (KBL)

Informace o Kabila (KBL)

Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization.

The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community.

Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership.

The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://www.kabila.app
Bílá kniha:
https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf

Kabila (KBL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kabila (KBL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.83M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 212.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.60M
Historické maximum:
$ 0.03464478
Historické minimum:
$ 0.007222
Aktuální cena:
$ 0.00859563
Tokenomika Kabila (KBL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kabila (KBL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KBL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KBL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KBL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKBL!

Předpověď ceny KBL

Chcete vědět, kam může KBL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KBL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

