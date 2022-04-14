Tokenomika pro K21 (K21)

Zjistěte klíčové informace o K21 (K21), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o K21 (K21)

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

Oficiální webové stránky:
https://kanon.art/

K21 (K21): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro K21 (K21), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 1.10M
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Celkový objem:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 18.03M
$ 18.03M$ 18.03M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 1.28M
$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M
Historické maximum: $ 11.59
$ 11.59
$ 11.59$ 11.59
Historické minimum:
$ 0.02374923
$ 0.02374923$ 0.02374923
Aktuální cena:
$ 0.0609
$ 0.0609$ 0.0609

Tokenomika K21 (K21): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro K21 (K21) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů K21, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu K21, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro K21 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuK21!

Předpověď ceny K21

Chcete vědět, kam může K21 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen K21 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.