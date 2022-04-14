Tokenomika pro JulSwap (JULD)
Informace o JulSwap (JULD)
What is the project about? JULSWAP DAO: Empowering Community Governance and Decision-Making
JULSWAP DAO is an innovative and community-driven project that places power and decision-making authority directly in the hands of its token holders. With each JULD Token representing a voting right within the DAO, participants have a genuine opportunity to shape the future of the ecosystem.
The Utilization of DAO Token (JULD):
Voting Power: Every JULD Token carries one voting right, ensuring that each participant's voice is heard and considered in the decision-making process.
Proposal Acceptance: To be accepted, proposals require a minimum of 5% of the total token supply to vote with a "YES." This ensures that proposals garner sufficient support before progressing.
Majority Consensus: For a proposal to pass, a minimum of 50% of all votes cast must be positive. This ensures that decisions represent the majority sentiment within the community.
Timely Voting: The voting timeline for proposals is set at 72 hours, providing ample opportunity for community members to participate and contribute their perspectives.
What’s next for your project? Liquidity.Bond DAO Community
What can your token be used for? Earn While You Vote: Here's where it gets truly remarkable! When you exercise your voting rights, you have the opportunity to earn fees in the process. Your engagement and active involvement in the governance of our project are not only appreciated but also rewarded. This unique incentive structure aligns your interests with the success of our ecosystem.
JulSwap (JULD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro JulSwap (JULD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika JulSwap (JULD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro JulSwap (JULD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů JULD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu JULD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro JULD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJULD!
Předpověď ceny JULD
Chcete vědět, kam může JULD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JULD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.