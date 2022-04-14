Tokenomika pro John McAIfee (MCAIFEE)

Zjistěte klíčové informace o John McAIfee (MCAIFEE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o John McAIfee (MCAIFEE)

John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://mcaifee.me/

John McAIfee (MCAIFEE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro John McAIfee (MCAIFEE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.65K
Celkový objem:
$ 999.30M
Objem v oběhu:
$ 999.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.65K
Historické maximum:
$ 0.00723635
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika John McAIfee (MCAIFEE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro John McAIfee (MCAIFEE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MCAIFEE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MCAIFEE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MCAIFEE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMCAIFEE!

Předpověď ceny MCAIFEE

Chcete vědět, kam může MCAIFEE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MCAIFEE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.