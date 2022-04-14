Tokenomika pro JinPeng (JIN)

Informace o JinPeng (JIN)

JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself!

Oficiální webové stránky:
https://www.jinpengsol.com/

JinPeng (JIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro JinPeng (JIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 179,22K
Celkový objem:
$ 852,77M
Objem v oběhu:
$ 852,77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 179,22K
Historické maximum:
$ 0,00143454
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0,00020892
Tokenomika JinPeng (JIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro JinPeng (JIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJIN!

Předpověď ceny JIN

Chcete vědět, kam může JIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.