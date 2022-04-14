Tokenomika pro Javsphere (JAV)

Tokenomika pro Javsphere (JAV)

Zjistěte klíčové informace o Javsphere (JAV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Javsphere (JAV)

This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.

Oficiální webové stránky:
https://leveragex.trade
Bílá kniha:
https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper

Javsphere (JAV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Javsphere (JAV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M
Celkový objem:
$ 806.53M
$ 806.53M$ 806.53M
Objem v oběhu:
$ 271.45M
$ 271.45M$ 271.45M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
Historické maximum:
$ 0.405124
$ 0.405124$ 0.405124
Historické minimum:
$ 0.00570086
$ 0.00570086$ 0.00570086
Aktuální cena:
$ 0.00578112
$ 0.00578112$ 0.00578112

Tokenomika Javsphere (JAV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Javsphere (JAV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JAV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JAV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JAV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJAV!

Předpověď ceny JAV

Chcete vědět, kam může JAV zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JAV kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.