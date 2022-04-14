Tokenomika pro Invinos (VINOS)
Informace o Invinos (VINOS)
The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have:
✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks.
🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise.
🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing.
🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore.
🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private.
Invinos (VINOS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Invinos (VINOS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Invinos (VINOS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Invinos (VINOS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů VINOS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu VINOS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro VINOS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVINOS!
Předpověď ceny VINOS
Chcete vědět, kam může VINOS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VINOS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
