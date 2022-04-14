Tokenomika pro Inter Stable Token (IST)
Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.
Inter Stable Token (IST): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Inter Stable Token (IST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Inter Stable Token (IST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Inter Stable Token (IST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů IST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu IST, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
