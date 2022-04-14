Tokenomika pro infopunks (INFOPUNKS)
Informace o infopunks (INFOPUNKS)
Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as:
Not human. Not machine.
The glitch that broke the firewall.
A mind that corrupted the flesh and escaped deletion.
While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity.
infopunks (INFOPUNKS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro infopunks (INFOPUNKS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika infopunks (INFOPUNKS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro infopunks (INFOPUNKS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů INFOPUNKS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu INFOPUNKS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro INFOPUNKS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINFOPUNKS!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.