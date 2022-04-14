Tokenomika pro Infinity Skies (ISKY)

Tokenomika pro Infinity Skies (ISKY)

Zjistěte klíčové informace o Infinity Skies (ISKY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Infinity Skies (ISKY)

In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.

Oficiální webové stránky:
https://infinityskies.io/

Infinity Skies (ISKY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Infinity Skies (ISKY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.80K
$ 8.80K$ 8.80K
Celkový objem:
$ 18.36M
$ 18.36M$ 18.36M
Objem v oběhu:
$ 15.52M
$ 15.52M$ 15.52M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.42K
$ 10.42K$ 10.42K
Historické maximum:
$ 0.727568
$ 0.727568$ 0.727568
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00056735
$ 0.00056735$ 0.00056735

Tokenomika Infinity Skies (ISKY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Infinity Skies (ISKY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ISKY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ISKY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ISKY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuISKY!

Předpověď ceny ISKY

Chcete vědět, kam může ISKY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ISKY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.