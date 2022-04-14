Tokenomika pro InfinitiCoin (INCO)

Zjistěte klíčové informace o InfinitiCoin (INCO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o InfinitiCoin (INCO)

InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide.

Oficiální webové stránky:
https://www.infiniticoin.com/
Bílá kniha:
https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf

InfinitiCoin (INCO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro InfinitiCoin (INCO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.54M
$ 10.54M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.54M
$ 10.54M
Historické maximum:
$ 0.02101208
$ 0.02101208
Historické minimum:
$ 0.00838394
$ 0.00838394
Aktuální cena:
$ 0.01054318
$ 0.01054318

Tokenomika InfinitiCoin (INCO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro InfinitiCoin (INCO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů INCO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu INCO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro INCO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuINCO!

Předpověď ceny INCO

Chcete vědět, kam může INCO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen INCO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.