Tokenomika pro infinite backrooms (IB)

Zjistěte klíčové informace o infinite backrooms (IB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o infinite backrooms (IB)

Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community.

Oficiální webové stránky:
https://www.infinitebackrooms.com/

infinite backrooms (IB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro infinite backrooms (IB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 127.46K
$ 127.46K
Celkový objem:
$ 998.82M
$ 998.82M
Objem v oběhu:
$ 998.82M
$ 998.82M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 127.46K
$ 127.46K
Historické maximum:
$ 0.01155285
$ 0.01155285
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00012791
$ 0.00012791

Tokenomika infinite backrooms (IB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro infinite backrooms (IB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIB!

Předpověď ceny IB

Chcete vědět, kam může IB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.