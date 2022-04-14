Tokenomika pro IDRISS (IDRISS)
Informace o IDRISS (IDRISS)
IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI.
The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.
IDRISS (IDRISS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro IDRISS (IDRISS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika IDRISS (IDRISS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro IDRISS (IDRISS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů IDRISS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu IDRISS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro IDRISS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIDRISS!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.