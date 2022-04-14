Tokenomika pro HyperWo (WO)
Informace o HyperWo (WO)
At HyperWo, we set out to make blockchain usable again — by combining artificial intelligence with modular design. Founded by a team of builders, engineers, and AI researchers, our vision s to simplify Web3 through practical, intelligent tools.
Every product we create is built to remove friction — whether you're scanning a token, analyzing a wallet, or creating your own Web3 project. With a strong focus on transparency, usability, and privacy, we’re redefining how people interact with crypto.
As we continue to expand across platforms, including mobile and web, we invite everyone to explore a smarter, safer future powered by AI.
HyperWo (WO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HyperWo (WO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika HyperWo (WO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HyperWo (WO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
