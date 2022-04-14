Tokenomika pro Hunter by Virtuals (DRPXBT)
Informace o Hunter by Virtuals (DRPXBT)
Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space.
The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways:
- Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit.
- Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies.
- Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential.
- Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions.
Hunter by Virtuals (DRPXBT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hunter by Virtuals (DRPXBT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Hunter by Virtuals (DRPXBT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Hunter by Virtuals (DRPXBT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DRPXBT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DRPXBT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DRPXBT rozumíte
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.