Tokenomika pro HUG (HUG)

Zjistěte klíčové informace o HUG (HUG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o HUG (HUG)

HUG is a community coin built on Radix that is focused on positivity, kindness, and generosity. HUG was given a fair launch, with 50% of the supply available for purchase with no insiders, and it uses the majority of its reserves to encourage positive engagement in the community and on the Radix network.

Oficiální webové stránky:
https://hug.meme/

HUG (HUG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HUG (HUG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 227.52K
Celkový objem:
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 91.48B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 248.73K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika HUG (HUG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HUG (HUG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HUG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HUG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HUG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHUG!

