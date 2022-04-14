Tokenomika pro Hot Mom (HOTMOM)

Zjistěte klíčové informace o Hot Mom (HOTMOM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Hot Mom (HOTMOM)

Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels.

They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn.

Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew.

Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place.

Come say hi. We might adopt you.

Oficiální webové stránky:
https://hotmomsol.xyz/

Hot Mom (HOTMOM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hot Mom (HOTMOM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.93K
Celkový objem:
$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.93K
Historické maximum:
$ 0.112823
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Hot Mom (HOTMOM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hot Mom (HOTMOM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HOTMOM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HOTMOM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HOTMOM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHOTMOM!

Předpověď ceny HOTMOM

Chcete vědět, kam může HOTMOM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HOTMOM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.