Tokenomika pro Honkler (HONKLER)

Tokenomika pro Honkler (HONKLER)

Zjistěte klíčové informace o Honkler (HONKLER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Honkler (HONKLER)

Honkler is a fun meme coin that represents in a silly way the clown world that we live in today

Oficiální webové stránky:
https://honkler.com

Honkler (HONKLER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Honkler (HONKLER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 68.84K
$ 68.84K$ 68.84K
Celkový objem:
$ 69.70M
$ 69.70M$ 69.70M
Objem v oběhu:
$ 69.70M
$ 69.70M$ 69.70M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 68.84K
$ 68.84K$ 68.84K
Historické maximum:
$ 0.231914
$ 0.231914$ 0.231914
Historické minimum:
$ 0.00029806
$ 0.00029806$ 0.00029806
Aktuální cena:
$ 0.00098736
$ 0.00098736$ 0.00098736

Tokenomika Honkler (HONKLER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Honkler (HONKLER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HONKLER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HONKLER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HONKLER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHONKLER!

Předpověď ceny HONKLER

Chcete vědět, kam může HONKLER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HONKLER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.