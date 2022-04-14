Tokenomika pro Holi (HOLI)
Informace o Holi (HOLI)
Holi is a community-driven memecoin project built on a unique narrative of justice and purity. Representing an unwavering force against chaos, Holi embodies a protector for those who stand by its vision. With its bold theme and powerful messaging, Holi appeals to those seeking a memecoin that merges humor with meaningful community-driven engagement.
The project focuses on creating a space for holders to unite under a shared narrative while embracing the lighthearted and creative culture of memecoins. Holi also aspires to foster organic growth, encourage community collaboration, and introduce unique utilities over time to provide value to its supporters.
Rooted in its ethos of "Judgement awaits the unholi," Holi sets itself apart by combining a compelling concept with a commitment to building a robust, inclusive digital community.
Holi (HOLI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Holi (HOLI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Holi (HOLI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Holi (HOLI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HOLI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HOLI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HOLI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu HOLI!
