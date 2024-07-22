Tokenomika pro hmmm (HMMM)

Tokenomika pro hmmm (HMMM)

Zjistěte klíčové informace o hmmm (HMMM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o hmmm (HMMM)

“Hmmm” is a community meme token on the Solana network, launched on July 22, 2024, through Pumpfun. It’s a derivative of Pepe the Frog but has evolved into its own distinct meme with a unique identity. The token embraces the humor and intrigue of internet culture, playing on the idea of curiosity and speculation. “Hmmm” captures a playful approach to the world of meme tokens, designed to engage a community driven by fun and the whimsical side of crypto. Hmmm, maybe this’ll send.

Oficiální webové stránky:
https://hmmmsol.xyz

hmmm (HMMM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro hmmm (HMMM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 22.93K
$ 22.93K$ 22.93K
Celkový objem:
$ 969.82M
$ 969.82M$ 969.82M
Objem v oběhu:
$ 969.82M
$ 969.82M$ 969.82M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 22.93K
$ 22.93K$ 22.93K
Historické maximum:
$ 0.00129334
$ 0.00129334$ 0.00129334
Historické minimum:
$ 0.00001856
$ 0.00001856$ 0.00001856
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika hmmm (HMMM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro hmmm (HMMM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HMMM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HMMM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HMMM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHMMM!

Předpověď ceny HMMM

Chcete vědět, kam může HMMM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HMMM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.