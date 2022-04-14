Tokenomika pro HEFE (HEFE)
Informace o HEFE (HEFE)
$HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3.
HEFE (HEFE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HEFE (HEFE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika HEFE (HEFE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro HEFE (HEFE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů HEFE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu HEFE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro HEFE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHEFE!
Předpověď ceny HEFE
Chcete vědět, kam může HEFE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HEFE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.