Tokenomika pro HEFE (HEFE)

Zjistěte klíčové informace o HEFE (HEFE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o HEFE (HEFE)

$HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3.

Oficiální webové stránky:
https://hefeonavax.com/

HEFE (HEFE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HEFE (HEFE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 672.56K
Celkový objem:
$ 641.49M
Objem v oběhu:
$ 641.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 672.56K
Historické maximum:
$ 0.00367726
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0010481
Tokenomika HEFE (HEFE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HEFE (HEFE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HEFE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HEFE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HEFE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHEFE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.