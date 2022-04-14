Tokenomika pro Hachi (HACHI)

Zjistěte klíčové informace o Hachi (HACHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Hachi (HACHI)

There was once a dog so loyal that he changed the perspective of an entire culture. He was loyal taught well by his master professor Ueno that steady attendance outweighed sheer luck and raw talent, that steady participation was paramount to success.

Hachi Token is a decentralized experiment co-founded by Faber, a developer, and Aramis to practice the perspective of the Hachi approach of showing up everyday and being loyal. Hachi focuses on building a community around encouraging, emphasizing, and benefitting those that show up every day by rewarding them with Loyalty tokens for staking their Hachi tokens. Loyalty tokens are a necessary component to support the Hachi ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://hachitoken.io/
Bílá kniha:
https://medium.com/@kobayashi_82096/loyalty-in-code-the-hachi-token-vision-830e2adc55d9

Hachi (HACHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Hachi (HACHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 888.00T
$ 888.00T$ 888.00T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 947.70K
$ 947.70K$ 947.70K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Hachi (HACHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Hachi (HACHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HACHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HACHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HACHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHACHI!

Předpověď ceny HACHI

Chcete vědět, kam může HACHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HACHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.