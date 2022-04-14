Tokenomika pro Gym Network (GYMNET)

Zjistěte klíčové informace o Gym Network (GYMNET), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Gym Network (GYMNET)

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

Oficiální webové stránky:
https://gymnetwork.io/

Gym Network (GYMNET): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gym Network (GYMNET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.31M
Celkový objem:
$ 502.49M
Objem v oběhu:
$ 124.80M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.26M
Historické maximum:
$ 1.9
Historické minimum:
$ 0.00362167
Aktuální cena:
$ 0.01048863
Tokenomika Gym Network (GYMNET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gym Network (GYMNET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GYMNET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GYMNET, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GYMNET rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGYMNET!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.