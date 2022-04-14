Tokenomika pro Gud Tech (GUD)

Zjistěte klíčové informace o Gud Tech (GUD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Gud Tech (GUD)

Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.

Oficiální webové stránky:
https://gud.tech/

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gud Tech (GUD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 830.00M
$ 830.00M$ 830.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M
Historické maximum:
$ 0.02296943
$ 0.02296943$ 0.02296943
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00305765
$ 0.00305765$ 0.00305765

Tokenomika Gud Tech (GUD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gud Tech (GUD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GUD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GUD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GUD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGUD!

Předpověď ceny GUD

Chcete vědět, kam může GUD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GUD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.