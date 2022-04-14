Tokenomika pro Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Tokenomika pro Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Zjistěte klíčové informace o Grumpy Cat Coin (GRUMPY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

https://grumpycatcoin.com

Grumpy Cat Coin (GRUMPY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Grumpy Cat Coin (GRUMPY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.15M
$ 3.15M
Celkový objem:
$ 9.18B
$ 9.18B
Objem v oběhu:
$ 9.18B
$ 9.18B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.15M
$ 3.15M
Historické maximum:
$ 0.00933552
$ 0.00933552
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00034312
$ 0.00034312

Tokenomika Grumpy Cat Coin (GRUMPY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Grumpy Cat Coin (GRUMPY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GRUMPY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GRUMPY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GRUMPY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGRUMPY!

Předpověď ceny GRUMPY

Chcete vědět, kam může GRUMPY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GRUMPY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

