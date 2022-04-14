Tokenomika pro Gradient Protocol (GDT)

Tokenomika pro Gradient Protocol (GDT)

Zjistěte klíčové informace o Gradient Protocol (GDT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Gradient Protocol (GDT)

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions.

Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://gradientprotocol.io/
Bílá kniha:
https://docs.gradientprotocol.io/

Gradient Protocol (GDT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gradient Protocol (GDT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 468.24K
$ 468.24K$ 468.24K
Celkový objem:
$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M
Objem v oběhu:
$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 468.24K
$ 468.24K$ 468.24K
Historické maximum:
$ 0.211684
$ 0.211684$ 0.211684
Historické minimum:
$ 0.01125764
$ 0.01125764$ 0.01125764
Aktuální cena:
$ 0.03344563
$ 0.03344563$ 0.03344563

Tokenomika Gradient Protocol (GDT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gradient Protocol (GDT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GDT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GDT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GDT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGDT!

Předpověď ceny GDT

Chcete vědět, kam může GDT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GDT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.