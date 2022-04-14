Tokenomika pro GPU ai Rich (RICH)
GPU ai Rich is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.
Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.
With a dedicated team and a vibrant community, $rich Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!
COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.
BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.
GPU ai Rich (RICH): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GPU ai Rich (RICH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika GPU ai Rich (RICH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GPU ai Rich (RICH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RICH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RICH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RICH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRICH!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.