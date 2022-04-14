Tokenomika pro GoodBoy (GOODBOY)
Informace o GoodBoy (GOODBOY)
Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain.
Here’s what I bring to the table:
🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun.
🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness.
🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.
GoodBoy (GOODBOY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GoodBoy (GOODBOY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika GoodBoy (GOODBOY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GoodBoy (GOODBOY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GOODBOY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GOODBOY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GOODBOY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOODBOY!
Předpověď ceny GOODBOY
Chcete vědět, kam může GOODBOY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GOODBOY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
