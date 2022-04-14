Tokenomika pro GoodBoy (GOODBOY)

Tokenomika pro GoodBoy (GOODBOY)

Zjistěte klíčové informace o GoodBoy (GOODBOY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GoodBoy (GOODBOY)

Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain.

Here’s what I bring to the table:

🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun.

🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness.

🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.

Oficiální webové stránky:
https://www.goodboy-onsol.com/

GoodBoy (GOODBOY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GoodBoy (GOODBOY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 517.12K
$ 517.12K$ 517.12K
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 517.12K
$ 517.12K$ 517.12K
Historické maximum:
$ 0.02175124
$ 0.02175124$ 0.02175124
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00051712
$ 0.00051712$ 0.00051712

Tokenomika GoodBoy (GOODBOY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GoodBoy (GOODBOY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GOODBOY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GOODBOY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GOODBOY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGOODBOY!

Předpověď ceny GOODBOY

Chcete vědět, kam může GOODBOY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GOODBOY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.